رئيس مياه القناة: تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحى من المخلفات الصلبة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، علي متابعته المستمرة لأعمال تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي بمحافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك من الرواسب والمخلفات الصلبة، وتنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، لرفع كفاءتها، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أعمال تطهير بيارات رفع الصرف الصحي تأتي تزامنا مع اعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة بالكامل، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي وخاصة في فصل الصيف والاستهلاك المتزايد علي المياه.

وقال اللواء عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لخط الطرد محطة رفع صرف صحى أبو عطوة الرئيسية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 200 ألف م3/ يوم لخدمة مدينة الإسماعيلية بالكامل ضمن خطة متكاملة للإحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءة المحطة بالكامل تزامنًا مع فصل الصيف وزيادة الضغوط.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، وتأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام، طبقا للمواصفات الفنية والمعايير القياسية لبنود الأعمال مع الشركات المنفذة للأعمال.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها، لافتا إلى أننا نمتلك أنظمة متميزة للتعامل مع الشكاوى، وأن تقديم خدمة متميزة للمواطنين هو الهدف الأول للشركة، بالإضافة الي تنفيذ برنامج تقليل نسبة الفاقد من المياه للوصول الي المعدلات المستهدفة وتقليل نسبة المياه المهدرة من خلال تنفيذ آليات فعالة للحفاظ علي مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من عمليات التطهير