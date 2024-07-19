رئيس مدينة شرم الشيخ يشهد احتفال مصر للطيران بعيدها الـ 92

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كلف الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم، بحضور احتفال شركة مصر للطيران بعيدها ال٩٢، والذى نقل تحيات المحافظ وتهنأته بهذه المناسبة.

وفي ختام الاحتفال سلم رئيس المدينة درع المحافظة لعمرو العدوي رئيس القطاع التجاري لمصر للطيران نيابة عن محافظ جنوب سيناء،

وقام رئيس القطاع التجاري لمصر للطيران بتوجية الشكر لمحافظ جنوب سيناء على مشاركة المحافظة في هذه الاحتفالية كما قام بتهنئة المحافظ بثقة السيد رئيس الجمهورية متمنيا له دوام التوفيق و قام بإهداء المحافظ درع الشركة وتسلمة رئيس المدينه.

يذكر أنه تم تأسیس مصر للطيران في السابع من مایو عام 1932.

