رئيس جامعة القناة: استمرار خطة التدريب الصيفية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تُكثف استعداداتها للفصل الدراسي الصيفي، لضمان تقديم تعليم متميز للطلاب.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع.



وصرح الدكتور محمد عبد النعيم أنه تم الإعلان عن 80% من نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المنقضي ، وأشاد بسرعة ودقة رصد ومراجعة النتائج، كما أعلن عن فتح باب التقدم للتسكين في المدن الجامعية للطلاب القدامى من 1 إلى 10 أغسطس، وللطلاب المستجدين من 1 إلى 15 سبتمبر، كما ناقش المجلس الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة، بما في ذلك تجهيز القاعات الدراسية والمعامل، وإعداد جداول المحاضرات وتوزيعها لضمان انطلاق سلس للفصل الصيفي.

ودعا الدكتور محمد عبد النعيم الطلاب للاستفادة من الخطة التدريبية التي تقدمها الكليات، والمشاركة في الأنشطة الطلابية الصيفية.

وأحاط المجلس علماً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة لدراسة لائحة موحدة لدعم الأبطال الرياضيين ودراسة الاستثناءات لهم.

كما تناول المجلس قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أهمية تزويد العمالة بمهارات التحول الأخضر، وربط المناهج الدراسية للتعليم العام والفني بالتحول للاقتصاد الأخضر، وضرورة إضافة برامج دراسية تركز على الإقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يخص دعم المشروعات الطلابية -

أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى القرارات المجلس الأعلى المتعلقة بتسهيل التواصل بين اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء الجامعات الحكومية، والمركز القومي للبحوث، لدعم مشروعات تخرج طلاب الكليات العلمية وتنفيذها على أرض الواقع.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص جامعة قناة السويس على تقديم تعليم عالي الجودة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دمج المهارات الجديدة في المناهج الدراسية ودعم الابتكار الطلابي.

في سياق متصل، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة أهمية توفير سلسلة من الدورات التدريبية المتميزة خلال فترة الصيف بهدف خلق كوادر بشرية مدربة، وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والقيادية وتطويرها.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور قدمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدة ندوات منها "برنامج القيادة الإبداعية" حاضر فيها الدكتور رمضان العزاوي أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة.

وأشار " العزاوي" أن القيادة الإبداعية هي القدرة على إنشاء حلول مبتكرة للمشكلات بكفاءة واحترافية خاصا في المواقف المعقده هيكليا أو المواقف المتغيرة و بإمكانهم خلق وضوح الهدف لفرق العمل الخاصه بهم وتنمية مهاراتهم، مشيرا إلى ما ورد عن دان بالوتا في هارفارد بيزنس ريفيو أن أفضل إبداع يأتي من الرغبة في المساهمة في حياة الآخرين أما عن طريق تقديم شئ ما جديد يحسن من جودة حياتهم أو أن شئ ما يعتقد أنه مستحيل تحقيقه.. ممكن في الواقع ،فأنك تشارك في أنسانيتهم بأغنى طريقة ممكنه وتمنحهم الأمل في المستقبل "

وهناك صفات أساسية للقائد المبدع لابد التحلي بها وهي "كن مستمعا جيدا، كن حاسما ومتفاني، تخلص من الأنا، التركيز على نقاط ضعفك، التنوع "كن شاملا" ،الوعي الذاتي ، التحدي لتحقيق إبداع كبير ،أن يكون لديك الحافز أو الدافع ،أن تكون مغامرا لاتخاذ القرارات الصعبة ،القدرة على احتواء الفشل "

أقيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

