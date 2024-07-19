رئيس الوزراء يتابع الأعطال التقنية العالمية وتشكيل خلية أزمة من الجهات المعنية

كتبت هند مختار

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.



ووجه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة والتعامل معها.



وفي ذات الشأن، أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران اولاً بأول، مؤكدةً أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها.