دبى: مطار دبى الدولى يعمل بشكل طبيعى

إيمان حنا

أكد المتحدث باسم مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 صباح اليوم. وفق "البيان" الإماراتية .

وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

ومن جانبه قال متحدث باسم "فلاي دبي"، إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيرا إلى أن "فلاي دبي" تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات قد نوهت أيضا بحدوث خلل فني في تحديث برمجيات CrowdStrike قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية تعطل الأنظمة الإلكترونية في عددٍ من الشركات والمستشفيات والمصارف في لبنان.

يذكر أن هذا العطل قد تسبب في شلل ببعض المطارات والبورصات حول العالم، وكان الصحفي التقني كريس ستوكيل ووكر قد كشف أن الانقطاع الكبير في خدمة مايكروسوفت بسبب تحديث من مدقق تهديدات الكمبيوتر Crowdstrike Falcon.

ومن جانبها، أقرت مايكروسوفت عبر حسابها الرسمى على موقع "إكس" بالمشكلة التى كانت تؤثر على العديد من المستخدمين حول العالم، ونشرت فى وقت مبكر من صباح الجمعة، وقالت: "نحن نحقق فى مشكلة تؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 المختلفة".

وفي سلسلة من التحديثات، شاركوا أنهم كانوا يعملون على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة، وجاء في آخر منشور لهم: "لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات التخفيف".