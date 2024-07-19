خارجية بريطانيا تعلن اعتزام الحكومة استئناف تمويل وكالة الأونروا

كتب محمد شعلان

أكد وزير الخارجية البريطانى الجديد ديفيد لامى، اعتزام الحكومة استئناف تمويل وكالة الأونروا، مشددا على ضرورة وقف القتال فى قطاع غزة فورا وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار وزير الخارجية البريطانى، إلى أن إسرائيل تفرض قيودا مستحيلة وغير مقبولة على دخول المساعدات إلى غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.