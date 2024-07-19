اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يوليو 2024 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية بريطانيا تعلن اعتزام الحكومة استئناف تمويل وكالة الأونروا

الجمعة، 19 يوليو 2024 02:20 م
خارجية بريطانيا تعلن اعتزام الحكومة استئناف تمويل وكالة الأونروا الأونروا
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية البريطانى الجديد ديفيد لامى، اعتزام الحكومة استئناف تمويل وكالة الأونروا، مشددا على ضرورة وقف القتال فى قطاع غزة فورا وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

وأشار وزير الخارجية البريطانى، إلى أن إسرائيل تفرض قيودا مستحيلة وغير مقبولة على دخول المساعدات إلى غزة.

 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







غزة

الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

قصف غزة

القاهرة الإخبارية

شهداء غزة

إسرائيل




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة