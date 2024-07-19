خارجية البحرين تنوه بضرورة التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات

إيمان حنا

أهابت وزارة الخارجية البحرينية بكافة المواطنين البحرينيين بضرورة التواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطارات للتأكد من حالة رحلة العودة إلى البلاد، وذلك نظرًا للتحديات التقنية العالمية التى أثرت على حركة الطيران فى بعض مطارات الدول. وفق "الأيام البحرينية ".

وأضافت، بأنه فى حال حدوث أى طارئ، يمكن للمواطنين التواصل مع مكتب المتابعة بوزارة الخارجية على مدار الساعة عبر الرقم التالي:0097317227555

وقد أكدت شركة مطار البحرين الدولى بأن الأنظمة التقنية فى مطار البحرين الدولى تسير على أكمل وجه، ولم تتأثر بالخلل التقنى العالمي. وفق فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقالت الشركة، إنها تتابع عن كثب آخر التطورات العالمية بهذا الخصوص وتحرص على التنسيق المستمر مع الجهات الرسمية لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لأى طارئ.

كما حثت شركة مطار البحرين جميع المسافرين على متابعة حالة رحلاتهم مع شركات الطيران التى يسافرون على متنها للتأكد من حالة الرحلة قبل موعدها.

وتعقيبًا على ما نشرته بعض الصحف المحلية بشأن إلغاء وتأخير وإعادة جدولة بعض رحلات شركات الطيران، أوضحت الشركة أن الرحلات لم تتأثر فى مطار البحرين الدولى وأن الإلغاء أو التأخير المشار إليه قد يكون راجعًا لأسباب أخرى غير مرتبطة بالأنظمة التقنية بمطار البحرين الدولي.

وكانت شركة مايكروسوفت، قد أعلنت أنها تمكنت من معالجة السبب الرئيسى للخلل الفنى العالمى لتشغيل منصة مايكروسوفت 365، وأفادت فى بيان بأنه تم إصلاح السبب الرئيسى للخلل، مشيرة إلى أنه لايزال هناك تأثيرات فى تشغيل بعض خدمات وتطبيقات مايكروسوفت 365.