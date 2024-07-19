خارجية الإمارات تحذر المواطنين من تنفيذ أى معاملات على أنظمتها الإلكترونية

إيمان حنا

حذرت الوزارة الإماراتية مواطنيها وجميع المتعاملين لديها بعدم القيام بأي معاملات لحين إصلاح الخلل الفنى الذى تتعرض له الأنظمة الإلكترونية التابعة لها نتيجة الخلل الفنى العالمى.

ونوهت وزارة الخارجية الإماراتية ، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إكس "، إلى وجود خلل فني في جميع الأنظمة الإلكترونية لها حيث قالت "نحيطكم علماً بوجود خلل فني عالمي مما أثر على جميع الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات قد نوهت أيضا بحدوث خلل فني في تحديث برمجيات CrowdStrike قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية تعطل الأنظمة الإلكترونية في عددٍ من الشركات والمستشفيات والمصارف في لبنان.

يذكر أن هذا العطل قد تسبب في شلل ببعض المطارات والبورصات حول العالم، وكان الصحفي التقني كريس ستوكيل ووكر قد كشف أن الانقطاع الكبير في خدمة مايكروسوفت بسبب تحديث من مدقق تهديدات الكمبيوتر Crowdstrike Falcon.

ومن جانبها، أقرت مايكروسوفت عبر حسابها الرسمى على موقع "إكس" بالمشكلة التى كانت تؤثر على العديد من المستخدمين حول العالم، ونشرت فى وقت مبكر من صباح الجمعة، وقالت: "نحن نحقق فى مشكلة تؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 المختلفة".

وفي سلسلة من التحديثات، شاركوا أنهم كانوا يعملون على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة، وجاء في آخر منشور لهم: "لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات التخفيف".