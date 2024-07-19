اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم الخدمات لـ7.2 مليون مواطن بعيادات التأمين الصحى

الجمعة، 19 يوليو 2024 05:15 م
حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم الخدمات لـ7.2 مليون مواطن بعيادات التأمين الصحى وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الطيران: 15 رحلة فقط تأثرت من أصل 609 رحلات لبعض الشركات الأجنبية

وزارة التموين تتعاقد على شراء 48 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات

وزارة الاتصالات تؤكد عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقنى العالمى

وزير الاتصالات: الأزمة العالمية فى الإنترنت لا تزال موضع بحث فى العالم كله

وزارة الطيران: لم تتأثر الرحلات المغادرة من مصر بالأعطال التقنية العالمية

الصحة: تقديم الخدمات لـ7 ملايين و200 ألف مواطن بعيادات التأمين الصحى المسائية

وزير التعليم يناقش مقترحات لجذب الطلاب للمدرسة مع معلمين خلال جولته بالغربية

التعليم العالى: تعزيز الشراكات الدولية لخلق بيئة تعليمية متميزة فى مصر

‫الزراعة: إصدار 277 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية

وزير التعليم: يحب أن تكون حلول مشكلة الكثافة قابلة للتنفيذ وتحقيق الاستفادة من المعلمين

 







وزاره الطيران

الشركات الاجنبيه

وزاره التموين

زيت الطعام

وزاره الاتصالات

جمهوريه مصر العربيه

وزاره الصحه



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