جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إسقاط مسيرة خارج حدود تل أبيب

كتب أحمد جمعة

‏أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، إسقاط مسيرة أخرى من جهة الشرق وخارج حدود تل أبيب، تزامنا مع الهجوم الذى استهداف تل أبيب فى وقت سابق اليوم.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل مستوطن وإصابة 10 اخرين في قصف لطائرة مسيرة لمبنى في تل أبيب، مرجحا أن تكون الهجمات من طائرات مسيرة يمنية

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له أنه بحسب التحقيق الأولي والمؤشرات في الميدان يتضح أن المسيرة كانت من نوع صماد 3 التى حسب تقديرات الجيش أن تكون انطلقت من اليمن حتى تل أبيب، لافتا إلى أن صماد 3 تعتبر وسيلة قتالية تم تحديثها لتوسيع مسافة التحليق.

‏وأضاف بيان جيش الاحتلال أن تل ابيب تواجه تهديد المسيرات منذ بداية الحرب حتى اليوم ، مؤكدا أنه أطلقت من ⁧‫اليمن‬⁩ عشرات المسيرات حيث تم اعتراض أو إسقاط معظمها عندما كانت في طريقها أو قبل خرقها المجال الجوي الإسرائيلي من قبل قوة مهمة أمريكية بقيادة القيادة المركزية الأمريكية أو من خلال أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.