تنبأ بوفاته.. وفاة شاب إثر اصطدامه بقطار أثناء عبور أحد المزلقانات بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقي طالب مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث أليم عندما صدمه قطار عند مزلقان الأخصاص خلال عبور السكة الحديد، بمدينة المنيا، وجرى نقله إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وكان قد تنبأ الشاب بوفاته قبل ساعات قليلة عبر منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك، مما أدخل أهله وأصدقاءه في دوامة من الحزن والأسى.

وكتب الشاب "كن جميلاً مع الكل فهناك لحظة وداع ليس لها وقت"، لم يكن أحد ليتوقع أن هذه الكلمات ستصبح حقيقة مؤلمة بعد فترة وجيزة، عندما لقي حازم حتفه إثر إصطدامه بقطار أثناء عبوره أحد الممرات في مدينة المنيا.

تفاعل أصدقاء وأقارب حازم مع منشوره الأخير بحزن شديد، معبرين عن صدمتهم وأسفهم لفقد شاب واعد كان في مقتبل العمر.. أحد الأصدقاء ّعلق قائلاً: "وكأنك كنت عارف موعد رحيلك وجعت قلبي عليك ي أخويا حازم ربنا يصبر اهلك ويرحمك".

