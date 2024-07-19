تعرف على المشروعات الخدمية داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

مبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة في تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، التي تقدم خدمها للجمهور بشكلا مباشر.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المسؤولية عا بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث أستهدفت المبادرة 181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

اليوم السابع يقدم للقارئ أهم المشروعات التي تمت بالقطاعات المختلفة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 – قطاع الغاز الطبيعى إجمالي المشروعات 85 مشروعا.

2 – قطاع الاتصالات إجمالي المشروعات 180 مشروعا.

3 – قطاع الكهرباء إجمالي المشروعات 183 مشروعا.

4 – مهمات الكهرباء إجمالي المشروعات 183 مشروعا.

5 – قطاع التعليم إجمالي المشروعات 232 مشروعا.

6 – قطاع الشباب والرياضة إجمالي المشروعات 48 مشروع.

7 – قطاع تبيط الترع إجمالي المشروعات 101 مشروعا.

8 – قطاع الكبارى والرى إجمالي المشروعات 18 مشروعا.

9 - قطاع الاتصالات أبراج المحمول إجمالي المشروعات 184 مشروعا.

10 – قطاع البريد إجمالي المشروعات 156 مشروعا.

11- قطاع التضامن الإجتماعى إجمالي المشروعات 32 مشروعا.

12 – قطاع الزراعة الجمعيات الزراعية إجمالي المشروعات 30 مشروعا.

13 قطاع التنمية المحلية إجمالي المشروعات 30 مشروعا.



