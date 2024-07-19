تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح محل صناعى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تتبع المراكز التكنولوجية ب محافظة الجيزة أسلوبًا مطورًا لتقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، فضلًا عن تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص من المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة لفتح محل صناعى.

-صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

-شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

-صورة بطاقة إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

-خريطة مساحية للمحل.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100م2.

-يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأميان الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال....) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحل الصناعية وقبل إصدار الترخيص.