تشييع جنازة جمال عطوة نقيب المحامين فى العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

شيع المئات من أهالى قرية الولجا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، جنازة المحامى جمال عطوة، نقيب المحامين بالعاشر من رمضان ووكيل أول مجلس نقابة المحامين فى جنوب الشرقية، الذى توفى اليوم، بعد صراع مع المرض.

حضر الجثمان إلى القرية بعدما أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه فى مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان، فيما شهدت الجنازة حضور كبير من المحامين وأعضاء النقابة العامة للمحامين.

من جانبه، نعى المستشار عادل عفيفى، نقيب المحامين بمحافظة الشرقية، وفاة المحامى جمال عطوة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم الجميع وأسرته الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته.