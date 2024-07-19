اليوم السابع
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تشكيل خلية أزمة.. كيف تابع رئيس الوزراء الأعطال التقنية العالمية؟ إنفوجراف

الجمعة، 19 يوليو 2024 04:03 م
تشكيل خلية أزمة.. كيف تابع رئيس الوزراء الأعطال التقنية العالمية؟ إنفوجراف رئيس الوزراء

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يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأعطال التقنية العالمية التى تسببت فى مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما فى ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وجه مدبولى بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة والتعامل معها.

أعلنت وزارة الطيران المدنى تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولاً بأول.

مؤكدة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعى حتى الآن، ولم تتأثر أى رحلات مغادرة من الأراضى المصرية طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها.







تعطل المطارات

عطل المطارات

رحلات جوية

تعطل الرحلات الجوية

مطار لندن

مطار أمستردام

مايكروسوفت

تعطل مايكروسوفت

Microsoft

الامن السيبرانى

لندن

بريطانيا

برلين

اختراق مايكروسوفت

اليوم السابع بلس

الحكومة الجديدة




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