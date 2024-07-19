تسليم 147طفل تائه وإنقاذ 147حالة من الغرق بشاطئ رأس البر اليوم

دمياط - معتز الشربيني

شهدت شواطئ رأس البر، تزايد إقبال المصطافين والرواد اليوم الجمعة الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة حتى الآن؛ برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة، ويجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ، إذ تم اليوم تسليم عدد 147 طفل تائه إلى ذويهم وإنقاذ عدد 85 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير

إلى جانب قيام الهلال الاحمر بالتنسيق مع إدارة الشاطئ بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم ، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس وتوزيع بورشورات للتعامل مع الإنهاك الحراري وضربات الشمس وكذا قياس الضغط والسكر للرواد ، والتوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل لقضاء صيف آمن

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر .