تحرير 23 محضرًا تموينيًا متنوعًا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الرقابة والمتابعة المستمرة للمخابز والمحال التجارية، لتقديم منتجات ذات جودة متميزة وآمنة على صحة المواطنين، ومنعًا للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تم تنفيذ حملة تموينية بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر بـ 2000 عبوة من الكانز، المشبك، حلوى الأطفال، وأكياس الحمص منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير 4 محاضر لمخابز سياحية وإفرنجية للبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 7محاضر لمحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 10 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، بجانب تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار البوتاجاز على إحدى سيارات التوزيع.

تم تنفيذ الحملة بمشاركة أحمد منصور مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، مديري الرقابة التموينية والتجارية، وقوة من مباحث تموين الإسماعيلية.

