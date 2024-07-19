تحريات لكشف ملابسات اتهام سائق توك توك بالاعتداء على فتاة بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات اتهام سائق توك توك بالاعتداء على فتاة بمدينة 6 أكتوبر، ومحاولته احتجازها، الا أنه فر هاربا عقب مطاردة مواطنين له، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اعتداء سائق توك توك على فتاة بالشارع، ومحاولته احتجازها وإجبارها على استقلال التوك توك، إلا أن مواطنين طاردوه مما دفعه للهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

