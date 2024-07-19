بورصة الدواجن فى مصر.. تحرك محدود فى الأسعار

كتب إسلام سعيد

شهدت بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة تحرك محدود في الأسعار، لتسجل أسعار الفراخ مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 80 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً مقابل مستويات وصلت إلي 90 جنيها للمستهلكين.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقرار ملحوظ لتسجل الكرتونة 142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 147 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 وصولا إلي 70 جنيها في تداولات اليوم.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية في أدنى مستويات لها منذ 3 أشهر تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 65 جنيها.