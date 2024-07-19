بلينكن: يجب انتهاء التفاوض بشأن بعض التفاصيل المهمة المتعلقة بصفقة التهدئة

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إنه يجب الانتهاء من التفاوض بشأن بعض التفاصيل المهمة المتعلقة بصفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس، مؤكدا أنه يجب التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطار العمل بشأن صفقة التبادل ووقف النار بغزة.

وتابع خلال حوار نقلته قناة القاهرة الإخبارية أنه لدينا موافقة من إسرائيل وحماس على إطار العمل الذى طرحه الرئيس الأمريكى جو بايدن، مؤكدا أن الأمر يتعلق الآن بالانتهاء من التفاوض بشأن بعض التفاصيل المهمة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.