بلينكن: لا تزال هناك مسائل عالقة نسعى لحلها لكن إسرائيل مطالبة بوضع خطة لغزة

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة نسعى لحلها لكن يجب على إسرائيل وضع خطة لـ غزة ما بعد الحرب، مؤكدا أننا نحن نعظم الضغوط على إيران ووضعنا نحو 600 عقوبة على كيانات وأشخاص إيرانيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه عملنا من أجل سد الفجوات أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ولدينا حلف ناتو قوى ومتماسك وقادر على دعم أوكرانيا لفترات طويلة، ومخطط بوتين فى مسح أوكرانيا من الوجود تعرض للفشل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.