بلينكن عن الملف النووى الإيرانى: لم نرفع أى عقوبة ويجب زيادة الضغط على طهران

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه عقب انتخاب رئيس جديد لإيران، فإن الولايات المتحدة سوف ترى وتبحث ما هي السياسات الجديدة من جانب إيران في البداية، ولكن الحقيقة الأساس أن تستمر إيران في سياساتها، لا يمكن أن أقول إن لدينا احتمالات كبيرة ولكن سوف نرى ما تفعله الرئاسة الإيرانية الجديدة وفريق العمل بمجرد استلام مقاليد الحكم.

وأضاف بلينكن، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران ربما تستغل كل الأدوات النووية لديها لتعزيز مصالحها، كان ذلك في عهد أوباما وكان هناك الكثير من الأخطاء في ذلك الوقت، فلا يمكن السماح لإيران بالخروج للمستوى النووي الخطر، ولا يمكننا أن نسمح بذلك.

وأوضح، أن أفضل طريقة لوقف إيران هي عبر القنوات الدبلوماسية، والآن نحن في مكانة جيدة، وإيران ما زال أمامها أعوام حتى الوصول إلى المادة الخام للسلاح النووي، فبالتالي الآن لم يطوروا السلاح بأنفسهم.

وأكد أنه يجب أن نضغط على إيران وكنا نفرض العقوبات على الأفراد الإيرانيين وعلى الدولة الإيرانية لم نرفع أي عقوبة ونحن نجري كل التنسيق.