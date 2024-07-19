بالفيديو: انفجار ضخم يهز تل أبيب.. واستنفار أمنى كبير

وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة في بيان أن انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى بتل أبيب قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان "وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان ويتعاملون مع الوضع" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن الانفجار الكبير وقع فجر اليوم، في تل أبيب، التي تشهد استنفارا أمنيا.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد أسفر الانفجار عن إصابة شخصين بشظايا، مشيرة إلى أنه وقع بالقرب من مقر البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة.

ورجح جهاز الإطفاء والإنقاذ في تل أبيب أن يكون الانفجار ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن سكان يعيشون قرب موقع الانفجار قولهم، إنه كان قويا، وتسبب في تحطيم أشياء بمنازلهم.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش "يحقق في روايات شهود عيان عن رصد طائرة مسيرة قبيل الانفجار في تل أبيب".