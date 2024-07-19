انطلاق فعاليات القافلة الدعوية بأوقاف الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية- أسماء على بدر

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الدعوية للائمة من مسجد سلطان بكرموز التابع لإدارة أوقاف غرب الإسكندرية، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ هاشم سعد الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة، والدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير إدارة غرب وعدد من الأئمة.

وقال بيان إنه بدأت فاعليات القافلة بعقد مقرأة قرآنية الائمة ثم مجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق أئمة القافلة لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف غرب وخلال لقاءه بالأئمة .

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن وزارة الأوقاف بجميع قيادتها تعمل على نشر الفكر الوسطى المستنير من خلال المقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية والمجتمعية التى تقوم بها، مبينا أن الأئمة تقع على عاتقهم مسؤلية كبيرة فى الحفاظ على المجتمع من كل فكر متطرف دينى أو لا دينى يؤثر بالسلب على أمن المجتمع وسلامته.

على صعيد أخر، التقى الشيخ سلامة بعدد من أبناء البرنامج التثقيفى فى لقاء الجمعة عقب أداء صلاة الجمعة، وأشاد بما رأه من إقبال الطلاب على الالتحاق بالبرامج الدعوية والتثقيفية التى تقيمها الوزارة حفاظا على النشء من كل فكر منحرف، وفى آخر اللقاء كرم الشيخ سلامة عددا من الأطفال المتميزين بالبرنامج بتقديم عدد من الهدايا القيمة لهم .

جدير بالذكر أن الشيخ سلامة قام بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارات "غرب - وسط - الجمرك"، لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها وإعدادها اعدادًا جيدًا لاستقبال ضيوف الرحمن وقد أكد خلال الجولة المرورية أن الوزارة تسعى سعيًا حثيثًا لتكريم وتقدير كل مجتهدٍ وكذلك تعمل على تقويم كل مقصرٍ حسب اللوائح والقوانين بما يحقق المصلحة العامة للجميع.