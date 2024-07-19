انتظام العمل بمستشفى ببورسعيد بعد السيطرة على حريق محدود.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تُواصل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، تقديم خدماتها الطبية للمواطنين، اليوم الجمعة، بعد السيطرة على حريق محدود داخلها.

وانتقل الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إلى المستشفى فور وقوع الحريق، وتابع تنفيذ الإجراءات المتبعة في حالة حدوث حريق حفاظا على صحة وأرواح المرضى والمترددين على المستشفى، كما أطمأن على انتظام العمل داخل مستشفى 30 يونيو وتقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي للمواطنين.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغًا باندلاع حريق محدود بمستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد فدفعت بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وجرى السيطرة عليه قبل انتقاله إلى باقي أجزاء المستشفى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وأسبابه وحصر التلفيات.



الدكتور مصطفي شعبان يتابع العمل



قسم الاشعه



متابعة إحدى المرضى



متابعة العمل في المستشفي (1)