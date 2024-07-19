المطارات والبنوك أبرز الضحايا.. خلل تقنى بخدمات مايكروسوفت بالعالم (إنفوجراف)

عاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البنوك وشركات الطيران ومحطات البث، من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.



مايكروسوفت

أثر الانقطاع على البنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات والطيران طوال هذا الصباح (الجمعة 19 يوليو).

سجل موقع DownDectector انقطاعات متزايدة في الخدمات في Visa وADT Security وAmazon، وشركات الطيران بما في ذلك American Airlines وDelta.

أشارت صفحات مايكروسوفت إلى المشكلات المستمرة في خدمات Azure Cloud وMicrosoft 365، خاصة وسط الولايات المتحدة.

تراجعت أسهم شركة مايكروسوفت وشركة Crowdstrike في التداولات الأوروبية، وتتجه نحو تكبد خسائر متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.