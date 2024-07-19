اليوم السابع
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الجمعة، 19 يوليو 2024 04:17 ص
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المؤشرات المستهدفة للنهوض بالاقتصاد فى برنامج الحكومة 26/2027.. إنفوجراف

الجمعة، 19 يوليو 2024 04:00 ص
المؤشرات المستهدفة للنهوض بالاقتصاد فى برنامج الحكومة 26/2027.. إنفوجراف برنامج الحكومة
كتبت أسماء أمين

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تتبنى الحكومة برنامجا طموحا للنهوض بالاقتصاد المصرى وتعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومن هذا المنطلق يتضمن برنامج الحكومة تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال 26/2027.

وعن ابرز المؤشرات المستهدفة للنهوض بالاقتصاد:

1- 5.5% متوسط معدل النمو السوى بحلول عام 2026/2027

2- 6.6% خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الاجمالى عام 26/2027.

3- 6.8% مساهمة قطاع الاتصالات وتكنوبوجيا المعلومات في الناتج المحلى الاجمالى 26/2027.

4- 130 مليار دولار متوسط قيمة الصادرات المصرية عام 26/2027.

5- 55% متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة.

6- 31.3% معدل النمو السنوي لقطاع الصناعة بالأسعار الجارية بحلول 26/2027.

7- 60% معدل المخلفات الصلبة المجمع المعاد تدويرها.

8- 17.8 مليون سائح  من الوافدين إلى مصر 26/2027.

9- 17.1 مليار دولار اجمالى الإيرادات السياحية عام 26/2027.

10- 85% معدل كفاءة جمع المخلفات الصلبة.

11- 11 مليون فدان اجمالى المساحة المنزرعه عام 26/2027 13- 53% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عام 26/2027.

 
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برنامج الحكومة

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