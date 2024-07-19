المؤشرات المستهدفة للنهوض بالاقتصاد فى برنامج الحكومة 26/2027.. إنفوجراف

كتبت أسماء أمين

تتبنى الحكومة برنامجا طموحا للنهوض بالاقتصاد المصرى وتعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومن هذا المنطلق يتضمن برنامج الحكومة تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال 26/2027.

وعن ابرز المؤشرات المستهدفة للنهوض بالاقتصاد:

1- 5.5% متوسط معدل النمو السوى بحلول عام 2026/2027

2- 6.6% خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الاجمالى عام 26/2027.

3- 6.8% مساهمة قطاع الاتصالات وتكنوبوجيا المعلومات في الناتج المحلى الاجمالى 26/2027.

4- 130 مليار دولار متوسط قيمة الصادرات المصرية عام 26/2027.

5- 55% متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة.

6- 31.3% معدل النمو السنوي لقطاع الصناعة بالأسعار الجارية بحلول 26/2027.

7- 60% معدل المخلفات الصلبة المجمع المعاد تدويرها.

8- 17.8 مليون سائح من الوافدين إلى مصر 26/2027.

9- 17.1 مليار دولار اجمالى الإيرادات السياحية عام 26/2027.

10- 85% معدل كفاءة جمع المخلفات الصلبة.

11- 11 مليون فدان اجمالى المساحة المنزرعه عام 26/2027 13- 53% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عام 26/2027.