القومى للسكان ببنى سويف ينظم ورشة عمل ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية

بنى سويف هانى فتحى

نظم المجلس القومي للسكان فى بنى سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ورشة عمل لكسب تأييد القضية السكانية لفئات المجتمع من خلال مبادرة تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع مجمع إعلام بني سويف والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة وذلك بالوحدة المحلية لقرية بني عدي مركز ناصر.

ويهدف اللقاء إلى التعريف والتوعية بمبادرة الأسرة المصرية، من خلال الارتقاء بجودة حياة المواطن وإتاحة المزيد من الخدمات الصحية التي تواكب جهود الدولة في بناء الانسان وتحسين إوضاع الأسرة المصرية وتوضيح الآثار السلبية للزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع وأبعاد ومخاطر المشكلة السكانية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من المحاور والموضوعات التي ركزت على الزيادة السكانية العشوائية وأضرارها علي زيادة معدلات الفقر، مخاطر الزواج المبكر علي صحة الأم والجنين ورأي الدين في الرد علي الزواج المبكر وتنظيم الأسرة ، والتمكين الاقتصادي كمحور لحل المشكلة السكانية.