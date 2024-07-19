العظمى 39 درجة مئوية.. شاهد حالة الطقس فى بنى سويف الآن.. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

قدم اليوم السابع، بثا مباشراً من محافظة بنى سويف، لمتابعة حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الجمعة.

وتشهد محافظة بنى سويف، ارتفاعا فى درجات الحرارة حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 39 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما يستمر ارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.