العراق يرحب برأى العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية

أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، برأى العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالأراضى الفلسطينية.



وقالت الخارجية العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب جمهورية العراق برأى محكمة العدل الدولية الذى استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأى الاستشارى حول ممارسات الكيان الإسرائيلي، التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة".



وأكدت الوزارة "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها؛ وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار فى الأراضى الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".