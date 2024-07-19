"العدل الدولية" تعقد جلسة لإصدار رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال فلسطين

كتب محمد شعلان

عقدت محكمة العدل الدولية جلسة لإصدار رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأكد نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، بحثهم التداعيات القضائية للممارسات السياسية الإسرائيلية وانعكاساتها على الأراضي المحتلة، وأن لديهم الولاية للنظر في قضية العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، قائلا: "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى مناقشة الممارسات السياسية والقانون الدولي".

وأضاف رئيس محكمة العدل، خلال الجلسة أن الاراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مشيرا إلى أن الرأي الاستشاري الحالي الذي يصدر من المحكمة لا يشمل الحرب التي اندلعت بغزة في أكتوبر 2023.