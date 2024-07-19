اليوم السابع
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"الطيران المدنى الكويتى": تأثر بعض الرحلات فى مطار الكويت بسبب العطل الفنى

الجمعة، 19 يوليو 2024 02:40 م
"الطيران المدنى الكويتى": تأثر بعض الرحلات فى مطار الكويت بسبب العطل الفنى مطار الكويت
إيمان حنا

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أوضح المتحدث الرسمي للطيران المدني الكويتى عبدالله الراجحي ـ وفق  وكالة الأنباء الكويتية ـ  أن الخلل الفني الذي حدث في النظام العالمي لمنصات بعض الشركات العالمية ساهم في التأثير المباشر على أنظمة تشغيل الرحلات الجوية وأثر على بعض الرحلات في مطار الكويت.

وقال "نطمئن المسافرين كافة بأن (الطيران المدني) يقوم بمتابعة الموضوع مع الجهات ذات الصلة على أن يتم الإبلاغ في حال أي تحديث أولا بأول".

وذكر الراجحي أنه تم التنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي إذ قامت باتباع الإرشادات الخاصة بهذا الشأن.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، إنها فعلت خطة استمرارية العمل في الأزمات بعد تأثر بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي بسبب تأثير انقطاع خدمة شركة مايكروسوفت على مستوى العالم.







تعطل المطارات

عطل المطارات

رحلات جوية

تعطل الرحلات الجوية

مطار لندن

مطار أمستردام

مايكروسوفت

تعطل مايكروسوفت

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الامن السيبرانى

لندن

بريطانيا

برلين

اختراق مايكروسوفت




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