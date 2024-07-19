الشركة المشغلة لمطارات إسبانيا: الأنظمة تبدأ العمل مرة أخرى بعد عطل عالمى

أحمد علوى

أعلنت شركة إينا المشغلة للمطارات في إسبانيا تقول إن بعض الأنظمة تعاود العمل مرة أخرى بعد عطل عالمي في الإنترنت.

وتأثر حركة الطيران وعمل البنوك والبث التلفزيوني والشركات في العديد من الدول بسبب عطل عالمي في الإنترنت.

وتسبب عطل تقني عالمي، اليوم الجمعة، في شل مطارات وشركات للطيران وللاتصالات ووسائل إعلام، بالإضافة إلى توقف مؤشرات بورصات بعدة مدن، أبرزها لندن وسنغافورة، بسبب انقطاع الإنترنت .

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.

وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".