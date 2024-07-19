اليوم السابع
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الجمعة، 19 يوليو 2024 12:09 م
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الشركة المشغلة لمطارات إسبانيا: الأنظمة تبدأ العمل مرة أخرى بعد عطل عالمى

الجمعة، 19 يوليو 2024 12:05 م
الشركة المشغلة لمطارات إسبانيا: الأنظمة تبدأ العمل مرة أخرى بعد عطل عالمى مطار إسبانى
أحمد علوى

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أعلنت شركة إينا المشغلة للمطارات في إسبانيا تقول إن بعض الأنظمة تعاود العمل مرة أخرى بعد عطل عالمي في الإنترنت.

وتأثر حركة الطيران وعمل البنوك والبث التلفزيوني والشركات في العديد من الدول بسبب عطل عالمي في الإنترنت.

وتسبب عطل تقني عالمي، اليوم الجمعة، في شل مطارات وشركات للطيران وللاتصالات ووسائل إعلام، بالإضافة إلى توقف مؤشرات بورصات بعدة مدن، أبرزها لندن وسنغافورة، بسبب انقطاع الإنترنت .

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.

وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".







تعطل المطارات

عطل المطارات

رحلات جوية

تعطل الرحلات الجوية

مطار لندن

مطار أمستردام

مايكروسوفت

تعطل مايكروسوفت

Microsoft

الامن السيبرانى

لندن

بريطانيا

برلين

اختراق مايكروسوفت




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