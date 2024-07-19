"الشئون الدينية" بالحرمين: اقتحام مسئول إسرائيلى للمسجد الأقصى تصعيد خطير

إيمان حنا

أدان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ـ فى بيان أصدرته الرئاسة الدينية ـ بأشد العبارات؛ اقتحام وزير الأمن القومى إسرائيلى ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى الشريف؛ مؤكدًا شجبه الشديد لهذه الانتهاكات الغاشمة التى تجاوزت كل الأعراف الدولية والإنسانية، ولم تراع حرمة للأرواح ولا للمقدسات. وفق بيان لرئاسة الحرمين.

‏وشدد على أن هذه الانتهاكات الخطيرة؛ تحول دون تحقيق أى تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وإحلال السلام العادل، الذى يحفظ حقوق الفلسطينيين الشرعية.

‏وأوضح أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من تجاوزات لا يقبلها دين ولا عرف، غير مكترثة بما سيترتب عليها من تبعات تزيد من التوتر وتفاقم الأوضاع فى المنطقة، وتُمثل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويضًا لكل الجهودِ المبذولة لإنهاء المآسى على الأراضى الفلسطينية، وتصرفًا وسلوكًا استفزازيًا، وتصعيدًا خطيرًا يمس مشاعر الأمة.