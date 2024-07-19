اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود بمستشفى جنوب بورسعيد

الجمعة، 19 يوليو 2024 12:54 ص
السيطرة على حريق محدود بمستشفى جنوب بورسعيد الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، في الساعة الأولى من اليوم الجمعة، على حريق محدود بمستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد.

وكانت إدارة الحماية المدنية تلقت بلاغًا باندلاع حريق محدود بمستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد فدفعت بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه قبل انتقاله إلى باقي أجزاء المستشفى.

وأكد مصدر داخل المستشفى أن مستشفى 30 يونيو يعمل بشكل طبيعي ويواصل تقديم خدماته الطبية للمواطنين، والحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وأسبابه وحصر التلفيات.


 







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