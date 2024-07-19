السيطرة على حريق بمخزن شركة عوازل فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق بمخزن شركة للعوازل بمدينة بلبيس، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن شركة للعوازل بمدينة بلبيس.

انتقلت سيارات الحماية المدنية وعددا من سيارات الإسعاف، حيث تم الدفع بـ 11 سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين نشوب الحريق في مخزن مقام على مساحة ألفى متر، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.