السيطرة على حريق بـ3 منازل وحوش بقرية بنى حميل سوهاج دون خسائر فى الأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بـ3 منازل وحوش بناحية قرية بنى حميل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأروح.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا يفيد بنشوب حريق بقرية بنى حميل بنطاق الوحدة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، والحد من انتشاره، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة تبين بنشوب حريق بناحية قرية بنى حميل دائرة مركز البلينا بمنزل ملك المواطن عبد الناصر . ص . خ . 57 سنة عامل بالأزهر الخسائر، وإنحصرت التلفيات فى إحتراق عروق وألواح وبوتاجاز ونفوق رأس ماشيه ونفوق عدد من الطيور، منزل المواطن . م . ع . أ 46 سنة عامل ويقيم بذات العنوان، وإنحصرت التلفيات فى إحتراق عداد الكهرباء، وبعض العروق الخشبية والشبابيك، ومنزل المواطن أحمد . ح . ا 36 سنة عامل، ويقيم بذات العنوان وإنحصرت التلفيات فى احتراق غرفة نوم وعروق خشبية وأبواب وشبابيك وعداد المياه والكهرباء، وحوش منزل ملك المواطن فتوح . ذ . ع . 58 سنة عامل ويقيم بذات العنوان، وإنحصرت التلفيات فى احتراق عروق خشبية وألواح وأبواب ولا توجد خسائر بالأرواح أو إصابات.

تم إخماد الحريق عقب الدفع بسيارات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، وتم إخطار إدارة التضامن الاجتماعى، وإدارة الطب البيطرى بالبلينا للانتقال واتخاذ اللازم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق امختصة لإجراء شئونها.