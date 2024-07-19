اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يوليو 2024 01:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخطوط الجوية الأردنية تؤكد عدم تأثرها بأى خلل وجدول رحلاتها دون تغيير

الجمعة، 19 يوليو 2024 01:01 م
الخطوط الجوية الأردنية تؤكد عدم تأثرها بأى خلل وجدول رحلاتها دون تغيير الخطوط الجوية الملكية الأردنية ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنه لا تغيير على جدول رحلات الشركة لغاية الآن، وقالت الشركة فى بيان اليوم الجمعة، إنها ستضع المسافرين فى صورة أى تطور نتيجة الخلل التقنى العالمى.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية اليوم الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.
 







الخطوط الجوية الأردنية

تعطل المطارات

عطل المطارات

رحلات جوية

تعطل الرحلات الجوية

مطار لندن

مطار أمستردام

مايكروسوفت

تعطل مايكروسوفت

Microsoft

الامن السيبرانى

لندن

بريطانيا

برلين

اختراق مايكروسوفت

الاردن




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة