الخطوط الجوية الأردنية تؤكد عدم تأثرها بأى خلل وجدول رحلاتها دون تغيير

عمان (أ ش أ)

أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنه لا تغيير على جدول رحلات الشركة لغاية الآن، وقالت الشركة فى بيان اليوم الجمعة، إنها ستضع المسافرين فى صورة أى تطور نتيجة الخلل التقنى العالمى.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية اليوم الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

