الخضراوات الملونة.. تعرفى على أهميتها في الشهور الأولى من الحمل

كتبت مروة محمود الياس

الكثير من السيدات الحوامل تحتار أمام نوعيات الطعام التي تحرص عليها خلال الشهور الأولى من الحمل للاستفادة منها هي وجنينها، ولكن تظل الخضراوات بأنواعها هي نوعية الطعام التي لا يختلف عليها اثنان، فهي نوعية طعام صحية مفيدة غنية بالمياه وغنية أيضا بالعناصر والفيتامينات والمغذيات التي يحتاجها جسم الحامل خاصة في الشهور الأولى التى تينى جسم الجنين.

أوضح تقرير نشر في موقع ميديسن هيلس الطبي أن هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي يجب أن تحرص عليها الحامل خلال شهور الحمل الأولى لها، ولكن تعتبر الخضراوات الملونة على رأس هذه النوعيات الصحية التي تحتوي على قدر كبير من العناصر الغذائية الصحية المفيدة فضلا عن مكوناتها العظيمة من الفيتامينات المختلفة كفيتامين سي وفيتامين د وفيتامين ج وغيرها من الفيتامينات.

الخضراوات بشكل عام تفيد الحامل خلال شهورها الأولى في المحافظة على ترطيب جسمها والاستعانه بالفيتامينات والعناصر الموجوده في الخضراوات للشعور بالقوة والتحمل وتعزيز صحة الجسم والجنين.

هناك مجموعة من الخضراوات الملونة التي تكون مفيدة للغاية للحامل في شهرها الأول والتي من بينها الكرفس والفلفل بأنواعه فضلا عن الخرشوف والقرنبيط ، أيضا كما يعتبر الخيار من الأطعمة الصحية والمفيدة الهامة التي تعزز ترطيب الجسم وتقيه من الجفاف.

من أفضل الأطعمة أيضا التي تفيد الحامل في شهورها الأولى الخضراوات الملونة مثل القرع والبطاطا الحلوة وحبوب الذرة والكرفس والهيليون.

يجب إدخال الخضروات الملونة في الشهور الأولى للحمل بشكل واضح وذلك لتعزيز صحة الحامل وقوتها وسلامتها، فضلا عن تغذية الجنين التغذيه المثالية التي تعزز من قوة أعصابه وقدراته الإدراكية، كما أنها تعزز من نموه وسلامة صحته بشكل عام.

يفضل أن يتم تناول الخضراوات الملونة بشكل صحي مثل الطهي على البخار أو السلق وذلك للاستفادة القصوى من عناصرها.