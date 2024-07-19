التنمية الرقمية الروسية: مطارات روسيا تواصل عملها بانتظام ولم تتأثر بعطل الإنترنيت العالمى

أحمد علوى

أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية مواصلة مطارات البلاد عملها بشكل طبيعي دون أن تتأثر بالعطل التقني العالمي الذي ضرب أنظمة الحوسبة والمطارات ومرافق حيوية حول العالم.

وشددت الوزارة على أن "الوضع مع "مايكروسوفت" يُظهر مرة أخرى أهمية استبدال البرمجيات الأجنبية بأنظمة روسية، ولاسيما في مرافق البنية التحتية الحيوية".

من جهتها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي مواصلة المطارات وشركات الطيران في روسيا عملها بشكل طبيعي، وتسيير الرحلات الجوية واستقبالها حسب جداولها.

وشددت على أنه منذ بضع سنوات بدأ إدخال البرمجيات الروسية في الطيران المحلي، وما زالت هذه العملية مستمرة.

من جهته أعلن مطار "دوموديدوفو" في موسكو عن استعداده لتزويد شركائه بنظام تسجيل وصول احتياطي من شركة Astra الروسية.

وضرب عطل تقني أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم اليوم، حيث شهدت شركات الطيران والمطارات والبنوك وشركات الإعلام اضطرابات أدت إلى قلب الحياة اليومية لملايين الأشخاص.