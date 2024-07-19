اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض: نشعر بقلق شديد إزاء الصراع في السودان وندين الضالعين فيه

الجمعة، 19 يوليو 2024 06:00 ص
البيت الأبيض: نشعر بقلق شديد إزاء الصراع في السودان وندين الضالعين فيه البيت الأبيض - أرشيفية
وكالات

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قال جون كيربى، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الصراع المستعر في السودان وتدين بشكل لا لبس فيه الضالعين فيه.

وأضاف أن أكثر من 25 مليون شخص يواجهون مستويات غير مقبولة من انعدام الأمن الغذائي، كما تواجه البلاد كلها تقريبا أعمال عنف.

ومضى قائلا إن الولايات المتحدة تدعو المقاتلين إلى وقف الهجمات على المدنيين الأبرياء والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 بسبب خلافات سياسية وأمنية، أسفر عن حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، ووضع إنساني مترد، بحسب الأمم المتحدة.

 







البيت الابيض

جون كيربى

السودان

الدعم السريع

حميدتى

عبد الفتاح البرهان

الجيش السودانى




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