الانقطاع التقنى العالمى.. الطيران منخفض التكلفة بكوريا الجنوبية يواجه تأخيرات

سول (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم مطار إنتشون الدولى فى كوريا الجنوبية أن شركات الطيران منخفض التكلفة واجهت تأخيرات فى إجراءات فحص تذاكر الطيران والصعود على متن الطائرات بسبب الانقطاع التقنى العالمى.

وقال المتحدث - في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الجمعة، إن شركات طيران "إير بريميا" و"جيجو إير" و"إيستر جيت" و"جيت ستار" و"هونج كونج إكسبريس" واجهت تأخيرات عند مكاتب تسجيل الوصول وفي إجراءات الصعود على متن الطائرة.

ولفت المتحدث إلى أن شركات الطيران المتضررة تستخدم أنظمة كمبيوتر تعتمد على خدمات مايكروسوفت السحابية، بينما لم يشهد المطار أي تعطيل في الخدمات لأنه يستخدم نظامه السحابي الخاص.

وتسبب الانقطاع الكبير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جميع أرجاء العالم اليوم الجمعة، في إحداث اضطرابات ومشكلات في عدد من المطارات الأوروبية، بالإضافة إلى التأثير على المجموعات الإعلامية والموقع الإلكتروني لبورصة لندن وغيرها.

وفى سياق متصل أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس آفياتسيا" اليوم الجمعة، أن شركات الطيران والمطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي والرحلات الجوية تسيّر كما هو "مجدول".. فيما أعلنت مطارات موسكو عدم تأثرها بالخلل التقني الذي أصاب معظم مطارات العالم، حيث تعمل المطارات الروسية بصورة طبيعية، لاسيما وأنها تستخدم نظام تسجيل روسيا بالكامل.

وقال المتحدث باسم مطار "دوماديدوفو" الدولي - في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم - "لم يؤثر الخلل على مطار دوموديدوفو، وفي حال تأثيره على شركاء المطار، فإن مطار دوموديدوفو على استعداد لتقديم نظام تسجيل احتياطي "أسترا"، وهو نظام روسي بالكامل".

من جهته، أفاد المتحدث باسم مطار شيريميتيفو الدولي بأن المطار يعمل بشكل طبيعي وسط عطل في تكنولوجيا المعلومات في العالم، وأن رحلات الخطوط الجوية الروسية والأجنبية تعمل بشكل عادي، مضيفا أن أحد عوامل الاستقرار لتلافي تداعيات خلل مايكروسوفت كان تطوير حلول واستبدال الواردات وتم تسيير الرحلات من خلال نظام روسي مستقل.



كما شهدت العديد من المطارات في إسبانيا والتشيك اليوم الجمعة اضطرابات ومشكلات بسبب الانقطاع الكبير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جميع أرجاء العالم.

وذكرت قناة "يورونيوز" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن إدارة شئون المطارات في إسبانيا أعلنت عن حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية جراء الانقطاع التقني العالمي، مشيرة إلى أن جميع المطارات تعمل بانتظام إلا أن بعض العمليات تتم بشكل بطيء.



وفي التشيك، أعلن مطار براغ تأثره في الوقت الحالي بسبب الانقطاع العالمي في نظام تسجيل الوصول والذي تستخدمه عدد كبير من شركات الطيران، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك فقد تأخرت بعض رحلات المغادرة.



وأشارت القناة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الركاب الأوروبيون سيحصلون على تعويضات أم لا، إذ أنه بموجب القانون الأوروبي إذا تأخرت الرحلة لأكثر من ثلاث ساعات أو تم إلغاؤها تماما، فإنه يتعين على شركة الطيران أن تعرض على الراكب رحلة أخرى أو تعيد له المبلغ بأكمله الذي دفعه وأحيانا تقوم بدفع تعويض.



ومع ذلك، فإن هناك استثناءات مثل الظروف الجوية لأنها خارجة عن سيطرة شركات الطيران.