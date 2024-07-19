الاحتلال الإسرائيلى يغلق المدخل الجنوبى لقرية شوفة جنوب شرق طولكرم

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم /الجمعة/ المدخل الجنوبى لقرية شوفة جنوب شرق طولكرم.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية - عن مصادر محلية قولها - إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل بالسواتر الترابية ومنعت المركبات والمواطنين من المرور.

ويعد هذا المدخل، الطريق الذى يسلكه المواطنون باتجاه الشارع المؤدى إلى حاجزى جبارة العسكرى جنوب المحافظة، وعناب العسكرى شرقها ومحافظة نابلس، وهو المدخل البديل للمركبات فى حال تم إغلاق حاجز عناب.



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الرئيسى للقرية الواقع عند حاجز شوفة العسكرى منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة فى أكتوبر عام 2023، ولم يتبق سوى الطريق الفرعى الترابى الذى يصل القرية ببلدة كفر اللبد شرق طولكرم وهو المنفذ الوحيد للقرية حالياً بعد إغلاق مدخلها الجنوبى.