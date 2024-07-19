الاتحاد الأوروبى يستنكر رفض الكنيست الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية

بروكسل (أ ش أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استنكاره للقرار الذى أصدره الكنيست (البرلمان الإسرائيلى)، والذى يعارض إنشاء دولة فلسطينية، حتى لو كان جزءا من تسوية يتم التفاوض عليها مع إسرائيل.

وأكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل - في بيان نشر على موقع دائرة العمل الخارجي الأوروبي - الإجماع القوي في المجتمع الدولي على أن الحل المستدام الوحيد الذي سيحقق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.



وجدد "بوريل" الإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي، الثابت، بالسلام الدائم والمستدام وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك رقم 2735 و2728 و2720 و2712، على أساس حل الدولتين. للفلسطينيين والإسرائيليين حق متساو في العيش بأمان وكرامة وسلام".



وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بتعديلات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك؛ تماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأكد بوريل أن التكتل الموحد سيواصل العمل بنشاط مع الشركاء الدوليين والإقليميين؛ من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية، مشددا على أن المسار الموثوق لإقامة الدولة الفلسطينية يشكل عنصرا حاسما في تلك العملية السياسية.



وحذر من أن غياب الأمل وعدم وجود أفق أمام الشعب الفلسطيني؛ لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع.