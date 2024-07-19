الأعلى للإعلام: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقنى العالمى فى الإنترنت

كتب محمد السيد الشاذلي

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي في الإنترنت، مضيفًا أن العمل فى جميع وسائل الإعلام المصرية منتظم بشكل كامل، ولم يتلق المجلس أى شكاوى عن أى أعطال، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على تأثيرات وتداعيات الأزمة العالمية والتعامل معها.