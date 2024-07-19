افتتاح مسجد ومقرأتين وملتقى تثقيفى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف كفر الشيخ، عن افتتاح مسجد الفرقان بقرية 63 الجدية بالحامول، إضافة لعقد مقرأتين للأئمة والجمهور، وملتقى تثقيفي للأطفال، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة ، وبتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ.

وأضاف بسيوني، أنه أدى خطبة الجمعة تحت عنوان (جبر الخواطر وأثره في الدنيا والآخرة )، مؤكداً أن مَن جَبَر جُبِرَ، وَمَنْ سَعَى بَيْنَ النَّاسِ بِجَبْرِ الخَوَاطِرِ أَدْرَكَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ المَخَاطِرِ، وَأَنَّ صَنَائِعَ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَأَنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَا جَزَاءُ الإِحْسَانِ عِنْدَ رَبِّنَا إِلَّا الإِحْسَانُ، يقول سبحانه" هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ"، وقوله تعالى"إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يجْبُرْ خَوَاطِرَنَا وَيصْلِحْ أحوالنا ويديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



اثناء افتتاح الميسجد بالحامول



اكتشاف المواهب من الشباب والأطفال بكفر الشيخ



الملتقى الثقيفي للأطفال بأوقاف كفر الشيخ



اهداء المتميزين نسخ من المصاحف



جانب من اللقاء التثقيفي



جانب من المشاركين من الأطفال في الملتقى التثقيفي