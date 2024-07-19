استمرار الغلق الكلى لشارع عزيز أباظة بالزمالك لمدة 20 يومًا.. اعرف الطرق البديلة

كتب - أحمد عبد الهادى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط الصرف الصحى المتعارض مع تنفيذ أعمال بمحطة مترو أنفاق الزمالك.

ويستمر الغلق الكلى لشارع عزيز أباظة لمدة 20 يوماً ليلاً ونهاراً اعتباراً، والتى بدأت يوم الأحد الماضى 14/7/2024، وتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

القادم من شارع عزيز أباظة يسلك يساراً شارع حسن عاصم فيميناً شارع البرازيل تجاه شارع محمد مظهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.