اليوم السابع
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ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز لـ 102.1 مليون برميل يوميا

الجمعة، 19 يوليو 2024 02:00 ص
ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز لـ 102.1 مليون برميل يوميا منصة نفط - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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تشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر مايو 2024 بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 102.1 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".


وأضاف التقرير، ارتفاع إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة %0.1% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 32 مليون برميل يوميا، كما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.5% ليصل إلى نحو 70 مليون بي. أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر مايو 2024 بنحو 113 ألف برميل يوميا أي بنسبة 3% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى 35.7 مليون برميل يوميا.

وارتفعت إمدادات الدول التسع الأعضاء في منظمة أوبك ، وهي أعضاء في مجموعة أوبك، بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 21.4 مليون برميل يوميا،بينما انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 1% لتصل إلى نحو 14.3 مليون برميل يوميا.

 







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