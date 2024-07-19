إيطاليا: أول شحنة مواد غذائية لقطاع غزة تصل الأردن

روما (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن وصول طائرة مساعدات لقطاع غزّة إلى الأردن، حاملة على متنها شحنة أولى من المواد الغذائية.

ونقلت وكالة الانباء الإيطالية "آكي" عن وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي أنطونيو تايانى قوله، إن "توزيع المواد في قطاع غزة سيبدأ في أقرب وقت ممكن".

وأعرب وزير الخارجية الايطالى عن شكره لـ "اتحاد الزراعيين الإيطاليين "كولديريتّى" على المساهمة التي قدمها وما يقدمه في هذا المجال، على غرار ما تفعل هيئة الصليب الأحمر والمنظمات الأخرى لتنفيذ مشروع الغذاء لأجل غزّة".

وأضاف أنه "مشروع تنفذه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصليب والهلال الأحمرين.

