إقامة صلاة الجنازة على وزير الأوقاف الأسبق بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة

كتب لؤى على

أعلنت أسرة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد على محجوب، إقامة صلاة الجنازة علي الفقيد اليوم بعد صلاة الجمعة فى مسجد عمر مكرم بالتحرير، وستقام صلاة جنازة مرة أخرى فى مسقط رأسه بحلوان البلد تحديداً فى مسجد الرحمن بشارع عمر بن عبد العزيز الساعة الثانية والنصف بعد صلاة الجمعة وسيوارى الجثمان التراب بمقابر العائلة بحلوان.

وسيقام العزاء أمام فيلا د. محجوب بحلوان يومى الجمعة والسبت، كما سيقام له عزاء رسمياً بمسجد عمر مكرم بالتحرير يوم الأحد بعد صلاة المغرب.

وكان قد نعى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيه الكبير والعالم الجليل الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق عين وزيرًا للأوقاف من 11 نوفمبر 1986م إلى 2 يناير 1996م وعضوًا بمجلس الشعب ، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2009م.

وله مؤلفات كثيرة منها على سبيل المثال: التشريع الإسلامي وقوانينه الجنائية والمدنية، الفكر الديني والمواطنة - محاضرات مع آخرين، مقارنة بين بعض فلاسفة الوضعية القانونية في الفكر الأوروبي وبعض فلاسفة الإسلام، نظام الأسرة في الشريعة الإسلامية: الزواج، الطلاق، حقوق الأولاد والأقارب: أحكام تطبيقية في قضايا الأحوال الشخصية.